病女在養護所遭拖行、噎死 3照護員過失致死起訴

台中重病女住民遭照護機構員工粗暴拖行，事後餵食窒息，不幸在養護所內身亡，顯示住民是「弱勢中的弱勢」，更須受到保護。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台中市一名張姓女子重病入住某私立養護所近十年，去年二月某日先被黃姓、謝姓人員從廁所一路粗暴拖回寢室，全身傷痕累累；隔天又因何姓人員餵食疏忽窒息致死，台中地檢署日前依過失致死罪起訴三人。衛福部已研議修法，未來連二次評鑑乙等機構將廢除設立許可。

檢警調查，張姓女子自二○一七年起入住，接受全日型照顧，去年二月廿二日深夜由黃姓生服股長與謝姓生活服務員協助如廁，因不明原因在廁所內待了近兩個半小時。隔天凌晨二時許，黃、謝未採取任何防護措施，硬拽張女雙手從廁所一路拖回寢室，沿途張女全身不斷碰撞硬物，眼眶嚴重瘀血、額頭挫傷，胸口與雙臂更出現大面積瘀傷，傷痕累累卻未被送醫治療。

隔天用餐時，何姓服務員餵食時未注意張女已因傷勢折磨引發急性肺炎，過程中張女劇烈嘔吐、嗆食，因食物殘渣吸入呼吸道導致窒息，當場癱在輪椅上，卻未及時施救。救護人員趕抵時，張女已無呼吸心跳，事後不治。

法醫解剖認定張女死因為「急性肺炎併有異物吸入呼吸道窒息死亡」，檢方調閱機構內監視器，畫面清晰錄下張女遭拖行及餵食後昏迷的殘忍過程，其他工作人員也證稱張女先前並無相關傷勢。

衛福部社家署副署長尤詒君說，該機構最近一次評鑑結果僅獲乙等，未來身障權法將針對連二次評鑑乙等機構，設計退場機制，廢除設立許可，盼該法盡快修法通過。

尤詒君說，去年二月接獲個案過世通報，民眾也陳情疑似遭虐，隨即派員與台中市家防中心合作調查，調閱監視影像發現多處處置不當。去年五月邀集外部學者專家討論，認定違規情節重大，七月開罰，要求繳回年度補助款一○八○萬元，另依身障權法開罰十萬元。

社家署限期三個月內改善，期滿後複查仍未過，再次限改，並由外部專家審查，今年三月才通過。後續上下半年將無預警訪視，確保個案安全。

一名身障機構教保員透露，全台身障機構普遍面臨高壓低薪困境，人才嚴重外流至居家服務；人員不足與不當對待或許沒有必然關係，但「人手充足，服務品質絕對有差」。

印尼籍家庭看護「妮娜」透露，先前在機構任職，白天一人要照顧十二到十四名長者，分身乏術，有限時間內要完成翻身、換尿布等工作，餵食只能求快，演變成「有吃就好」的流水線作業，難以顧及安全與品質。