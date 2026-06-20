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不是毒駕！台中黑衣男棄車鑽分隔島警飛撲逮人 網笑：阻止他吃草？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區街頭，今天下午發生一名男子遇警攔檢棄車逃逸，一頭鑽進中央分隔島的灌木叢中，被警方制伏，過程被網友拍下PO網，引起熱議，紛紛猜測「抓毒駕？」、「一群警方阻止他吃草」；警方說明，本案為查獲失聯移工，全案依入出國及移民法，移送移民署台中專勤隊處置。

台中市警局太平警分局新平派出所副所長陳建文說明，警方今天下午2時至晚間6時，在太平區環中東路四段，執行酒駕、毒駕路檢勤務。下午4時25分，攔查到一輛黑色轎車，車內僅男駕駛一人，男駕駱謊報身分，經員警識破後企圖逃逸，隨後遭制伏，經查確為失聯移工，現場未查獲違禁品。

據了解，34歲越南籍阮姓男子2024年2月15日逾期居留迄今，平日四處打零工為生，今天趁端午節連假，與同鄉相約小聚，開車前往，途中遇警方路檢盤查而遭查處。

太平分局呼籲，雇主應依規定聘僱外籍移工，如發現非法聘僱或失聯移工，應立即通報相關單位，以免觸法受罰；民眾如發現有可疑人事物，均可撥打110報案，一同維護社會安寧秩序。

台中太平街頭今發生一男子遇警攔檢棄車逃逸，鑽進中央分隔島灌木叢中（紅圈處），被警方制伏。圖／網友amg_1028提供
台中太平街頭今發生一男子遇警攔檢棄車逃逸，鑽進中央分隔島灌木叢中（紅圈處），被警方制伏。圖／網友amg_1028提供

警方說明，經查今天在太平街頭遇警攔檢棄車逃逸為越南籍阮姓失聯移工（中），依法移送移民署處置。圖／讀者提供
警方說明，經查今天在太平街頭遇警攔檢棄車逃逸為越南籍阮姓失聯移工（中），依法移送移民署處置。圖／讀者提供

移工 移民署 台中市 警察

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