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新店河濱傳猝死案…建商董事晨運疑心肌梗塞 送醫搶救仍不治

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區北二高橋下河濱公園，前天發生一起猝死案件。72歲黃姓男子在運動途中疑突發身體不適倒地，經送醫搶救後仍宣告不治。

據悉，死者真實身分為1名建商董事，平日身體硬朗且熱愛運動，突如其來的憾事令親友震驚不已。

警方本月18日清晨4時許獲報，黃姓男子前往河濱公園進行日常運動，約於3時30分左右失去意識倒臥在地。直至清晨4時許，經高灘處保全員巡邏時發現並報案，然而黃男被發現時已無生命跡象。

轄區碧潭派出所獲報後立即趕赴現場處理，並協助將患者送往慈濟醫院救治，最終於清晨6時30分接獲院方通知，黃男急救無效不幸死亡。

警方經查訪確認其身分，並於同日下午完成檢察官相驗，將大體發還家屬處理。

針對此事件，有球友指控案發地點周遭缺乏自動體外心臟電擊去顫器（AED），疑似錯失黃金搶救時間。

對此，新北市高灘處回應說明，河濱園區目前共設置32處AED，惟該處位於河川行水區，受限於防汛需求，若遇颱風或豪雨須強制撤離設備，因此無法安裝固定式急救器材。

據悉，黃姓男子平日生活規律、身體健康，長期維持在河濱公園運動的習慣，此次因心肌梗塞猝逝，家屬深感悲痛。警方呼籲，民眾晨運若感到身體不適，應即刻停止運動並尋求協助，以維護自身生命安全。

70多歲黃姓男子前天凌晨倒臥新北市新店區河濱公園，被人發現時已無生命跡象，經送醫仍宣告不治，疑心肌梗塞猝逝。圖／聯合報系資料照
70多歲黃姓男子前天凌晨倒臥新北市新店區河濱公園，被人發現時已無生命跡象，經送醫仍宣告不治，疑心肌梗塞猝逝。圖／聯合報系資料照

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