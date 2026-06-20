錯過交流道竟直接迴轉 男子台88遇逆向車嚇出冷汗

一名男子今天凌晨駕車行經台88線竹田段時，發現一輛休旅車疑似錯過與南二高的交流道，竟直接在快速道路上迴轉並逆向行駛，事後將影片PO上網，直呼「謝天謝地我活下來了！」警方呼籲民眾勿在高速或快速道路上逆向行駛，否則將處6000至3萬6000元罰鍰。

該男子今天凌晨1時51分左右駕車於台88上由西往東行駛，經過與國道三號的交流道口後沒多久，內側車道竟有一輛休旅車逆向行駛，嚇得立刻放慢速度通過，事後將影片PO上網，網友也直呼離譜。

網友表示，該車可能是錯過台88與國三的交流道，才會在快速道路上掉頭逆向行駛，其實該處離台88的終點不遠，先下終點平面道路再上台88後轉國三並不會多花多少時間，只能說太便宜行事，所幸當時車不多，不然出意外反而更糟。

對此潮州警分局表示，該案位置約於台88西向東20.8K處，獲報後立即派員前往查處，但已未發現有逆向行駛的車輛。警方強調，行駛於高速公路或快速道路，如不慎錯過出口或匝道，勿心存僥倖違規迴轉、倒車或逆向行駛，應行駛至下一處交流道再依規定返回。違反相關規定可依「道路交通管理處罰條例」處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。