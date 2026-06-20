影／女泳客福隆沙灘離岸流捲外海 海巡遙控動力救生圈建功救人

郭姓女性泳客今天上午在新北市福隆沙灘戲水時，遭離岸流帶離岸際，因體力耗盡無法自行游返，抓著浪板漂流至福隆漁港港嘴附近，海巡人員獲報攜帶救援裝備趕至現場，丟擲遙控式動力救生圈，操控至女泳客身邊成功救上岸，沒有大礙。

海巡署第二岸巡隊澳底安檢所福隆執檢站今天上午10時55分接獲民眾通報，新北市貢寮區福隆漁港港嘴附近，發現一名女性泳客疑似因體力不支在海上呼救，急需協助救援，海巡人員獲報後立即攜帶救援裝備趕赴現場。

救援人員到場後隨即丟擲遙控式動力救生圈，並操控至待援民眾身旁，供民眾抓附後迅速將人員平安帶返上岸，經提供保暖措施並檢視身體狀況無虞後，由家屬陪同離開。

據了解，郭姓女泳客是在福隆沙灘戲水時遭離岸流帶離岸際，因體力耗盡無法自行游返，抓著浪板漂流至福隆漁港港嘴附近。

第二岸巡隊表示，遙控式動力救生圈具備機動、快速及安全等特性，可在第一時間將浮具送達待救者身旁，爭取黃金救援時間，只需攀附住即可將人員拖帶返回，並有效降低救援人員下水之風險，為水域救援利器。提醒民眾從事水域遊憩活動時，應注意海象變化及現場警示標誌，切勿輕忽離岸流潛在危險。

女泳客福隆沙灘離岸流捲外海，海巡遙控動力救生圈建功救人。記者游明煌／翻攝

女泳客福隆沙灘離岸流捲外海，海巡遙控動力救生圈建功救人。記者游明煌／翻攝