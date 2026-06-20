端午連假傳憾事 花蓮男疑開車撞路邊小貨車送醫不治

花蓮一名廖姓男子昨天駕車經過吉安鄉海岸路，疑因身體不適，闖入對向車道再接連推撞兩輛停放路邊的貨車，廖男車頭嚴重受損，當場失去意識，送醫搶救仍告不治。警方初步調查，廖男沒有酒駕，已調閱路口監視器影像釐清事發原因。

50歲廖男昨天中午駕駛自小客車，沿海岸路由南往北行駛，中午12時10分行經海岸路46號附近時，不明原因偏離車道，先駛入對向車道，再撞擊路旁熄火停放的小貨車，又推撞另一輛小貨車後才停下。

消防人員趕到時，將失去意識的廖男送醫急救，因傷勢嚴重，下午2時許宣告不治。

警方初步調查，廖男並未酒駕，調閱周邊路口監視器，發現廖男當時車速僅約4、50公里，且廖男有慢性病史，懷疑是開車途中身體不適發生意外，已報請花蓮地檢署相驗確認死因。

花蓮廖姓男子疑因開車時身體不適，闖入對向車道再推撞停放路邊小貨車，重傷送醫不治。圖／民眾提供