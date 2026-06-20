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美國女遊客挑戰阿塱壹古道熱衰竭 海巡出動沙灘車救援

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

天氣炎熱，台東南迴阿塱壹古道傳出遊客疑似熱衰竭事件。今中午12時38分，海巡署東部分署第一三岸巡隊大武安檢所接獲縣消防局大武消防分隊通報，一名57歲美國籍女性遊客於古道健行期間出現熱衰竭症狀，雖無生命危險，但因身體虛弱無法自行下山，請求海巡人員協助救援。

第一三岸巡隊接獲通報後立即派遣3車4人前往現場，並出動沙灘車投入救援行動。海巡及消防人員抵達後，經消防人員初步檢視，該名女子意識清楚、生命徵象穩定，也具備自行行走能力，但因體力明顯下降，加上山區路段崎嶇，行進速度緩慢。

由於現場位於觀音鼻一帶，沿途多為沙灘、礫石及礁岩地形，行走相當費力，消防人員先行協助背負患者下山，海巡人員則利用沙灘車接駁，將女子安全載送至阿塱壹古道入口處，再交由救護車送往大武鄉衛生所接受進一步檢查與治療。

海巡署指出，阿塱壹古道是東海岸著名自然景觀步道，但沿線地形多變，部分路段需行經礫石灘、礁岩區及起伏山坡，對體能有一定要求。尤其近期高溫炎熱，民眾前往健行時應做好防曬措施，適時補充水分及電解質，並評估自身體能狀況，避免發生熱衰竭、中暑等意外。

由於觀音鼻岸際步道多為沙灘及礫石地形，海巡人員出動沙灘車協助接駁傷患。圖／第一三岸巡隊提供
由於觀音鼻岸際步道多為沙灘及礫石地形，海巡人員出動沙灘車協助接駁傷患。圖／第一三岸巡隊提供

消防與海巡人員合作將體力不支的美籍遊客安全護送至古道入口處，再由救護車送醫。圖／第一三岸巡隊提供
消防與海巡人員合作將體力不支的美籍遊客安全護送至古道入口處，再由救護車送醫。圖／第一三岸巡隊提供

海巡署 台東 美國

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