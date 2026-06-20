返校途中遇死劫…文大撞球好手遭貨車逆向撞飛 頭破血流傷重不治

22歲沈姓文化大學學生昨天騎車行經北市士林區仰德大道四段，要上山回學校宿舍休息，孰料剩不到3分鐘路程，遭對向違規跨越雙黃線超車的小貨車迎面撞擊，沈男被撞飛數公尺、頭破血流全身受創，送醫傷重不治。肇事駕駛無酒駕、毒駕，稱「有閃避但仍來不及」很後悔，被依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

士林警方昨晚11點多獲報，仰德大道四段42巷口發生嚴重事故，隨即派員前往，現場一片狼藉，沈姓騎士的機車支離破碎，路面留下大片血跡，沈男當場已無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治。

據了解，死者為文化大學學生，生前曾代表學校參與男子公開組10號球撞球競賽，事發當時正騎車準備返回宿舍，明明守法騎在道路上，未料遭遇死劫；檢察官今天下午已完成遺體相驗並發還家屬。

警方調閱行車記錄器畫面，肇事的39歲張姓貨車駕駛當時沿仰德大道四段下山行駛，疑認為前方大貨車車速過慢，竟在直行路段違規打方向燈，強行跨越雙黃線超車，逆向行駛不到4秒，在與大貨車併行時，直接撞上沈姓騎士。

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。(記者翁至成／翻攝)

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。(記者翁至成／翻攝)

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。(記者翁至成／翻攝)

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。記者翁至成／翻攝