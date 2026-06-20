聽新聞
0:00 / 0:00
影／國三苗栗通霄北上路段火燒車 駕駛及時逃離
60歲林姓男子今天下午1點10分左右駕車行經國道3號北向142.3公里苗栗通霄路段時發生火燒車，苗栗縣消防局接獲通報趕往，火勢在半小時內撲滅，林男在汽車起火前已安全離開車子，沒有受傷，事故原因有待調查。
警方初步調查，林姓男子駕駛自小客車行經事故路段，發現車子冷氣冒煙，立即將車輛停至外側路肩查看，車輛不久就自燃起火，火勢在下午1點39分撲滅，無人受傷，現場狀況於2點3分排除，確切起火原因將由苗栗縣消防局鑑定。
國道公路警察局第二大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀應立即停靠路肩或避車彎，人員下車時要面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。