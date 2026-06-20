快訊

升格二寶爸！大谷翔平發文報喜 曬嫩嬰照「謝謝來到這世界」

金孫宴席開百桌…印尼富商頂級人脈曝光 胡瓜看傻「頂級燕窩吃到飽」

不入軍營進監獄！不給罰錢了事 國防部擬修法「逃兵役、教召最少關1年」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國三苗栗通霄北上路段火燒車 駕駛及時逃離

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

60歲林姓男子今天下午1點10分左右駕車行經國道3號北向142.3公里苗栗通霄路段時發生火燒車苗栗縣消防局接獲通報趕往，火勢在半小時內撲滅，林男在汽車起火前已安全離開車子，沒有受傷，事故原因有待調查。

警方初步調查，林姓男子駕駛自小客車行經事故路段，發現車子冷氣冒煙，立即將車輛停至外側路肩查看，車輛不久就自燃起火，火勢在下午1點39分撲滅，無人受傷，現場狀況於2點3分排除，確切起火原因將由苗栗縣消防局鑑定。

國道公路警察局第二大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀應立即停靠路肩或避車彎，人員下車時要面向來車，退到安全處並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

國道3號苗栗通霄北上路段下午1點左右發生火燒車，駕駛人及時安全逃離，火勢約20分鐘後撲滅。圖／記者胡蓬生翻攝
國道3號苗栗通霄北上路段下午1點左右發生火燒車，駕駛人及時安全逃離，火勢約20分鐘後撲滅。圖／記者胡蓬生翻攝

國道3號苗栗通霄北上路段下午1點左右發生火燒車，駕駛人及時安全逃離，火勢約20分鐘後撲滅。圖／記者胡蓬生翻攝
國道3號苗栗通霄北上路段下午1點左右發生火燒車，駕駛人及時安全逃離，火勢約20分鐘後撲滅。圖／記者胡蓬生翻攝

國道 苗栗縣 火燒車 冷氣

延伸閱讀

太扯！ 雙載機車闖國道竟半路棄車 2人徒步橫越車道超驚險

不斷更新／端午連假第2天國道車禍釀回堵 下午避開12地雷路段

高雄內門清晨酒駕車禍 醉駕駛撞飛騎士再衝進路旁辦桌攤位

國3台南段2小貨車疑碰撞翻覆邊坡 1人受傷送醫

相關新聞

影／國三苗栗通霄北上路段火燒車 駕駛及時逃離

60歲林姓男子今天下午1點10分左右駕車行經國道3號北向142.3公里苗栗通霄路段時發生火燒車，苗栗縣消防局接獲通報趕往，火勢在半小時內撲滅，林男在汽車起火前已安全離開車子，沒有受傷，事故原因有待調查。

霧峰驚見「李小龍」？醉男公園大暴走 狂噴金句：黑人白人都不怕！

台中5旬劉姓男子昨晚疑似酒後失控，在霧峰的公園使用器材聲響過大，與一群年輕人互嗆。他聲稱是「自衛」、「我李小龍上身」，還霸氣嗆，「李小龍黑人、白人都不怕，你算什麼？」甚至口誤說出「喝車不開酒」，荒謬過程全被民眾拍下。還好員警積極安撫雙方情緒，雙方都不再追究，警方隨即協助劉男離開現場。

影／夫妻三貂嶺步道遭虎頭蜂攻擊 男過敏一度意識不清後恢復送醫

丁姓夫妻今天到新北市瑞芳區三貂嶺步道疑遭虎頭蜂攻擊，其中58歲男性一度意識不清但有呼吸，消防人員入山搜救，丁男疑因蜂螫引發過敏，經初步急救處置，意識清醒，由救援人員協助下山，送往汐止國泰醫院。

亂丟菸蒂遭騎士丟回車內 乘客控「燙傷」更不滿被公審怒提告

吳姓女騎士昨天騎車行經台北市中山區民權東路三段，停等紅燈時不滿轎車乘客亂丟菸蒂，憤而下車，將菸蒂撿起丟回車內右前座，女騎士隨後把事發影片上傳社群軟體。乘客連姓男子不滿被公審且稱煙蒂被丟回釀左腳趾二級燙傷，報警提告傷害及妨害名譽。

新北三貂嶺登山遇蜂螫 男子恢復意識獲援救下山

新北市瑞芳區三貂嶺步道今天發生登山客遭蜂螫事件，丁姓男子夫婦登山途中遭蜂群攻擊，丁男一度意識不清，後來恢復意識。新北市消...

中壢男吵鬧不滿鄰居勸阻竟動手打人 警消到場還囂張點火引火災

桃園市中壢區大智街一帶19日晚間傳出民眾糾紛，警消接獲通報後趕往現場，起因是46歲鄭姓男子在社區吵鬧，2位鄰居上前勸阻，不料被鄭姓男子及其母69歲郭姓女子、郭女男友56歲李男攻擊，警消到場後，鄭男不配合，還在屋內點燃瓦斯引發火災，三人都被移送偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。