快訊

日本簽證費暴漲5倍！48年來首度調漲 7月起單次入境要1.5萬日圓

70歲夫妻月領5萬、四孫陪伴…以為幸福退休生活「卻變地獄模式」

苗栗龍舟賽驚傳「酒駕」！舵手被爆滿身酒氣、 蛇行險撞對手龍舟

聽新聞
0:00 / 0:00

霧峰驚見「李小龍」？醉男公園大暴走 狂噴金句：黑人白人都不怕！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中5旬劉姓男子昨晚疑似酒後失控，在霧峰的公園使用器材聲響過大，與一群年輕人互嗆。他聲稱是「自衛」、「我李小龍上身」，還霸氣嗆，「李小龍黑人、白人都不怕，你算什麼？」甚至口誤說出「喝車不開酒」，荒謬過程全被民眾拍下。還好員警積極安撫雙方情緒，雙方都不再追究，警方隨即協助劉男離開現場。

根據網友提供影片，劉男見警方到來，聲稱自己是「自衛」，然後逕自坐在公園長椅上說「喝車不開酒」，自報姓名、身分證號碼，並說自己住在東勢警分局某派出所斜對面，與警察很熟等。圍觀者詢問「來這邊做什麼？」劉男嗆對方「我不能來這嗎？你住海邊（管得太寬）？」後又說自己醫院當保全下班後，坐公車過來。

劉男向警方表示，一旁一群年輕人剛才口出三字經，要出手打他。被年輕人回嗆，劉男氣得從長椅上起身嗆「我李小龍上身，試試看」，「李小龍黑人、白人都不怕，你算什麼？做我孫子都可以過」、「你來、你來」又被警方和圍觀者勸阻，按回長椅。

霧峰分局吉峰派出所所長張逸格說明，警方昨晚9時5分接獲民眾報案，稱有民眾於德泰夜市旁公園有滋擾他人情事發生。警方獲報後立即趕抵現場，經了解為劉男使用公園內器材較為大聲影響他人而發生糾紛。

張逸格指出，警方到場後立即積極安撫雙方情緒。經勸導後，雙方均表示不再追究，本分局員警隨即協請劉男離開現場，無進一步衝突發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓男子（右）昨晚在霧峰的公園與一群年輕人互嗆，還好員警積極安撫，並協助劉男離開現場。圖／讀者提供
劉姓男子（右）昨晚在霧峰的公園與一群年輕人互嗆，還好員警積極安撫，並協助劉男離開現場。圖／讀者提供

李小龍 台中

延伸閱讀

高雄內門清晨酒駕車禍 醉駕駛撞飛騎士再衝進路旁辦桌攤位

四川女搬家行李暫放樓下5分鐘…遭老婦翻箱撿物還拒賠 鄰居暖心相助

太扯！ 雙載機車闖國道竟半路棄車 2人徒步橫越車道超驚險

NBA／尼克替補後衛遊行慶祝險被警方逮捕 自嘲：我真的是冠軍成員啊！

相關新聞

霧峰驚見「李小龍」？醉男公園大暴走 狂噴金句：黑人白人都不怕！

台中5旬劉姓男子昨晚疑似酒後失控，在霧峰的公園使用器材聲響過大，與一群年輕人互嗆。他聲稱是「自衛」、「我李小龍上身」，還霸氣嗆，「李小龍黑人、白人都不怕，你算什麼？」甚至口誤說出「喝車不開酒」，荒謬過程全被民眾拍下。還好員警積極安撫雙方情緒，雙方都不再追究，警方隨即協助劉男離開現場。

影／夫妻三貂嶺步道遭虎頭蜂攻擊 男過敏一度意識不清後恢復送醫

丁姓夫妻今天到新北市瑞芳區三貂嶺步道疑遭虎頭蜂攻擊，其中58歲男性一度意識不清但有呼吸，消防人員入山搜救，丁男疑因蜂螫引發過敏，經初步急救處置，意識清醒，由救援人員協助下山，送往汐止國泰醫院。

亂丟菸蒂遭騎士丟回車內 乘客控「燙傷」更不滿被公審怒提告

吳姓女騎士昨天騎車行經台北市中山區民權東路三段，停等紅燈時不滿轎車乘客亂丟菸蒂，憤而下車，將菸蒂撿起丟回車內右前座，女騎士隨後把事發影片上傳社群軟體。乘客連姓男子不滿被公審且稱煙蒂被丟回釀左腳趾二級燙傷，報警提告傷害及妨害名譽。

新北三貂嶺登山遇蜂螫 男子恢復意識獲援救下山

新北市瑞芳區三貂嶺步道今天發生登山客遭蜂螫事件，丁姓男子夫婦登山途中遭蜂群攻擊，丁男一度意識不清，後來恢復意識。新北市消...

中壢男吵鬧不滿鄰居勸阻竟動手打人 警消到場還囂張點火引火災

桃園市中壢區大智街一帶19日晚間傳出民眾糾紛，警消接獲通報後趕往現場，起因是46歲鄭姓男子在社區吵鬧，2位鄰居上前勸阻，不料被鄭姓男子及其母69歲郭姓女子、郭女男友56歲李男攻擊，警消到場後，鄭男不配合，還在屋內點燃瓦斯引發火災，三人都被移送偵辦。

高雄仁武討債濺血 男遭前老闆夥人殺傷疑為200萬債務

高雄市仁武區八德東路某工程行前，今天清晨發生持刀傷人事故，27歲黃姓男子遭多名男子圍毆並持刀砍傷背部及右大腿，送醫急救。警方調查發現，涉案主嫌曾是黃男的老闆，疑幫人討債。警方目前已鎖定3輛人車涉案，3輛車已經逃離高雄，正全力追緝中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。