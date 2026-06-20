霧峰驚見「李小龍」？醉男公園大暴走 狂噴金句：黑人白人都不怕！

台中5旬劉姓男子昨晚疑似酒後失控，在霧峰的公園使用器材聲響過大，與一群年輕人互嗆。他聲稱是「自衛」、「我李小龍上身」，還霸氣嗆，「李小龍黑人、白人都不怕，你算什麼？」甚至口誤說出「喝車不開酒」，荒謬過程全被民眾拍下。還好員警積極安撫雙方情緒，雙方都不再追究，警方隨即協助劉男離開現場。

根據網友提供影片，劉男見警方到來，聲稱自己是「自衛」，然後逕自坐在公園長椅上說「喝車不開酒」，自報姓名、身分證號碼，並說自己住在東勢警分局某派出所斜對面，與警察很熟等。圍觀者詢問「來這邊做什麼？」劉男嗆對方「我不能來這嗎？你住海邊（管得太寬）？」後又說自己醫院當保全下班後，坐公車過來。

劉男向警方表示，一旁一群年輕人剛才口出三字經，要出手打他。被年輕人回嗆，劉男氣得從長椅上起身嗆「我李小龍上身，試試看」，「李小龍黑人、白人都不怕，你算什麼？做我孫子都可以過」、「你來、你來」又被警方和圍觀者勸阻，按回長椅。

霧峰分局吉峰派出所所長張逸格說明，警方昨晚9時5分接獲民眾報案，稱有民眾於德泰夜市旁公園有滋擾他人情事發生。警方獲報後立即趕抵現場，經了解為劉男使用公園內器材較為大聲影響他人而發生糾紛。

張逸格指出，警方到場後立即積極安撫雙方情緒。經勸導後，雙方均表示不再追究，本分局員警隨即協請劉男離開現場，無進一步衝突發生。

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