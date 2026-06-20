影／夫妻三貂嶺步道遭虎頭蜂攻擊 男過敏一度意識不清後恢復送醫

丁姓夫妻今天到新北市瑞芳區三貂嶺步道疑遭虎頭蜂攻擊，其中58歲男性一度意識不清但有呼吸，消防人員入山搜救，丁男疑因蜂螫引發過敏，經初步急救處置，意識清醒，由救援人員協助下山，送往汐止國泰醫院。

新北市消防局今天上午11時06分獲報，瑞芳區三貂嶺步道有2名登山客遭疑似虎頭蜂攻擊，其中58歲男性一度意識不清但有呼吸。

消防局出動13車36人入山搜救，接觸患者後發現男性疑因蜂螫引發過敏，經初步急救處置，意識清醒，還可自行行走，由救援人員協助下山，送往汐止國泰醫院；同行女性生命徵象穩定，開車前往醫院，生命徵象穩定，並無大礙。

金山中隊中隊長張汝輝表示，消防人員兵分二路入山，約在獲報1小時後接觸到患者，疑似遭虎頭蜂攻擊，一度意識不清後恢復，消防人員先急救注射後後，再協助送醫。

夫妻三貂嶺步道遭虎頭蜂攻擊，男過敏一度意識不清後恢復送醫。記者游明煌／翻攝