聽新聞
0:00 / 0:00
亂丟菸蒂遭騎士丟回車內 乘客控「燙傷」更不滿被公審怒提告
吳姓女騎士昨天騎車行經台北市中山區民權東路三段，停等紅燈時不滿轎車乘客亂丟菸蒂，憤而下車，將菸蒂撿起丟回車內右前座，女騎士隨後把事發影片上傳社群軟體。乘客連姓男子不滿被公審且稱煙蒂被丟回釀左腳趾二級燙傷，報警提告傷害及妨害名譽。
中山分局建國派出所昨晚10點多接獲連男（32歲）報案，稱他19日下午6點多搭乘友人汽車，在民權東路三段停等紅燈時，遭吳姓女騎士（21歲）丟擲菸蒂，造成左腳趾燙傷，事後更發現對方把過程PO網，認為名譽受損一併提告。
警方初步了解，事發當時，轎車後座乘客疑似將未熄滅的菸蒂丟出車外，正巧落在吳姓女騎士身旁，吳女心生不滿，隨即下車撿起菸蒂，並丟回搖下車窗的右前座。
吳女事後把影片上傳threads，發文稱「下次記得不要亂丟菸蒂，不然我會再幫你撿起來丟回車內」，連男見狀在貼文下方留言反擊，澄清並非自己亂丟菸蒂而是「後座乘客」，對於造成路人困擾致歉，關於丟擲菸蒂導致他受傷並引發網路公審一事，已完成驗傷並提告。
警方指出，已通知吳姓女騎士及後座疑似丟菸蒂的乘客到案說明，以釐清案發經過；至於轎車乘客亂丟菸蒂的行為，將依照蒐證畫面函請環保局依廢棄物清理法裁罰。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。