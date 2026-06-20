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新北三貂嶺登山遇蜂螫 男子恢復意識獲援救下山
新北市瑞芳區三貂嶺步道今天發生登山客遭蜂螫事件，丁姓男子夫婦登山途中遭蜂群攻擊，丁男一度意識不清，後來恢復意識。新北市消防局派2組隊伍上山搜救，下午1時許護送下山。
新北市政府消防局表示，中午11時6分接獲報案，指瑞芳區三貂嶺步道有2名民眾遭蜂螫，其中丁姓男子被蜂螫後出現意識不清情形，同行妻子隨即向消防單位求援。
消防局獲報後立即派遣2組搜救隊伍分別上山救援。其中一組於中午11時22分自碩仁國小登山口出發，另一組於中午11時40分從五分寮登山口進入步道，採雙線搜救方式加速接觸傷者。
消防局告訴中央社記者，由於案發地點位於山區深處，步行時間較長，2組搜救人員預估均需超過1小時才能抵達現場，原估下午1時30分前可接觸傷者並提供協助。
消防局指出，稍早，報案人再次來電表示，丁姓男子意識狀況已逐漸改善並恢復清醒。搜救隊伍仍持續前進，將於抵達後進一步評估傷者身體狀況，並視需要協助後送就醫。
其中一支隊伍於下午1時1分接觸患者，患者2人皆能行走下山，回程約30分鐘抵達登山口。
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