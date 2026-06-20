新北三貂嶺登山遇蜂螫 男子恢復意識獲援救下山

台中5旬劉姓男子昨晚疑似酒後失控，在霧峰的公園使用器材聲響過大，與一群年輕人互嗆。他聲稱是「自衛」、「我李小龍上身」，還霸氣嗆，「李小龍黑人、白人都不怕，你算什麼？」甚至口誤說出「喝車不開酒」，荒謬過程全被民眾拍下。還好員警積極安撫雙方情緒，雙方都不再追究，警方隨即協助劉男離開現場。

2026-06-20 14:35