中壢男吵鬧不滿鄰居勸阻竟動手打人 警消到場還囂張點火引火災

桃園市中壢區大智街一帶19日晚間傳出民眾糾紛，警消接獲通報後趕往現場，起因是46歲鄭姓男子在社區吵鬧，2位鄰居上前勸阻，不料被鄭姓男子及其母69歲郭姓女子、郭女男友56歲李男攻擊，警消到場後，鄭男不配合，還在屋內點燃瓦斯引發火災，三人都被移送偵辦。

警方表示，當時鄭男在社區內吵鬧，鄰居40歲林男、50歲梁男上前勸阻，卻遭鄭男及郭女、李男等3人攻擊。警員到場後發現兩名傷者於樓梯間待援，立即通知救護人員到場協助送醫。

而在警方處理過程中，鄭嫌躲藏於住處內拒不配合，並於屋內開啟瓦斯及引燃火焰，警方立即通知消防單位到場支援，並疏散周邊住戶，隨後破門進入將鄭嫌控制。鄭嫌因吸入濃煙造成嗆傷昏迷送醫治療。本案查扣鐵鎚等證物，梁男須接受手術治療；林男受有鈍挫傷，兩人均無生命危險。

警方表示，全案訊後將鄭嫌依殺人未遂、傷害及公共危險等罪嫌依法移送偵辦，並建請羈押；另郭、李二嫌則依殺人未遂及傷害罪嫌移送偵辦。

火災部分，消防局出動消防人員30名、消防車7輛、救護車6輛，所幸剛起火立即被消防人員撲滅，沒有造成更大傷亡。