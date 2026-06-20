高雄仁武討債濺血 男遭前老闆夥人殺傷疑為200萬債務

高雄市仁武區八德東路某工程行前，今天清晨發生持刀傷人事故，27歲黃姓男子遭多名男子圍毆並持刀砍傷背部及右大腿，送醫急救。警方調查發現，涉案主嫌曾是黃男的老闆，疑幫人討債。警方目前已鎖定3輛人車涉案，3輛車已經逃離高雄，正全力追緝中。

警方初步調查，黃姓傷者（27歲）曾在主嫌黃姓男子（28歲）經營的討債公司工作，黃姓傷者欠黃姓主嫌約200多萬元，雙方原本協議每月償還5萬元，但後來疑因債務協商破裂，引發衝突。

今天清晨案發前，黃男前往表哥經營的工程行，不久黃姓主嫌率同夥搭乘3輛轎車抵達工程行，雙方見面後發生口角，黃姓主嫌與同夥圍毆黃男，其中有人持刀攻擊，造成黃男背部及右大腿受傷，一行人立即搭乘3輛轎車逃離現場。警、消獲報趕抵案發地，立即將黃男送高雄榮總急救，意識清楚。

仁武警分局表示，目前已掌握3輛涉案車輛，正循線以車追人追查犯嫌下落，初步確認涉案人車已離開高雄，警方正持續掌握行蹤，並聲請拘票拘提黃姓主嫌。

警方表示，全案朝傷害、妨害秩序等方向偵辦，將持續追查所有涉案共犯身分及犯案動機。