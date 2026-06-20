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仰德大道貨車逆向撞死大學生 文大哀慟：全力協助家屬處理事宜

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

台北市士林區仰德大道四段昨晚發生死亡車禍，一輛租賃小貨車下山時違規跨越雙黃線，逆向行駛不到4秒鐘撞上正要上山的文化大學學生沈姓機車騎士。學生經送醫後不治，文化大學今天表示，對學生不幸離世深感悲痛與不捨，後續將協助家屬處理相關事宜並提供必要關懷。

士林警方昨天晚上11時許獲報，仰德大道四段42巷口發生車禍，一輛租賃小貨車撞上機車，機車被撞得支離破碎、地面留有大片血跡，沈姓機車騎士沒有呼吸心跳，送醫不治。

文大校方稱學生沒有違規，是貨車逆向行駛。對於沈姓學生因交通意外中不幸離世，感到悲痛與不捨，並向家屬表達最深切的哀悼與慰問。於事發後立即協助家屬處理相關事宜，後續也將持續提供必要關懷與支持。

文大也表示，學校一向重視交通安全教育。現階段將以陪伴家屬及協助後續事宜為優先，也懇請外界尊重家屬心情與隱私，給予家屬必要空間。

一輛租賃小貨車昨晚逆向撞死沈姓機車騎士，機車被撞得支離破碎。記者翁至成／翻攝
一輛租賃小貨車昨晚逆向撞死沈姓機車騎士，機車被撞得支離破碎。記者翁至成／翻攝

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