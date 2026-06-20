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影／往宜蘭下錯交流道到基隆 汽車撞電桿翻車2騎士追撞送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

63歲郭姓女子今天上午開車沿基金一路往麥金路方向行駛，疑因路況不熟撞及路旁電線桿，造成車輛翻覆及漏油，後方兩名機車騎士因閃避不及追撞，郭女經檢傷無大礙，黃、吳2人則手腳擦挫傷送醫治療，排除酒駕、毒駕。

市警第四分局調查，郭女駕駛汽車與家人從新北市蘆洲要往宜蘭方向行駛，下國三基金交流道後，疑不熟路況，沿基金一路往麥金路方向行駛時，不慎撞上路旁電線桿，造成車輛翻覆及漏油，後方黃姓吳姓機車騎士因閃避不及發生追撞。

警方說，郭女經檢傷無大礙，黃、吳2人則手腳擦挫傷送醫治療。郭女表示，當時車上共有3人，並沒有精神不好，就是要去宜蘭下錯交流道，不慎撞到翻車。

經警方實施酒測，酒測值均為零，已排除酒駕及毒駕情事，交通隊到場測繪釐清詳細事故原因。現場由警方、消防人員及環保單位協助排除狀況，事故車輛完成拖吊後，上午10時45分恢復通行。

往宜蘭下錯交流道到<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>，汽車撞電桿翻車2騎士追撞送醫。記者游明煌／翻攝
往宜蘭下錯交流道到基隆，汽車撞電桿翻車2騎士追撞送醫。記者游明煌／翻攝

宜蘭 基隆 機車騎士 車禍 自撞

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