機車就卡在曳引車下，黃婦則坐在機車上，手扶著曳引車頭被繼續推行，避免整個人跌到地上被捲入車底。圖：翻攝自Threads@dy51141

桃園市龜山區昨(19)日上演驚險一幕，一名45歲陳姓男子駕駛營業貨曳引車行經自強西路與陸光路口時，與前方54歲黃姓婦人騎乘之機車發生碰撞，當時曳引車司機疑似因視線死角沒發現撞到機車，繼續往前行駛，而機車就卡在曳引車下，黃婦則坐在機車上，手扶著曳引車頭被繼續推行，避免整個人跌到地上被捲入車底。直到有人按喇叭提醒，駕駛才發現出事了，所幸黃婦保住了一命。

陳男、黃婦均沿自強西路往陸光路方向直行，於路口處發生碰撞。圖：讀者提供

龜山警分局說明，當時陳男、黃婦均沿自強西路往陸光路方向直行，於路口處發生碰撞。警方獲報到場處理，黃女僅腳部擦傷，治療後無大礙。經警方實施酒測檢查，當事人均無酒駕情形。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，行經路口應減速慢行、提高警覺，以維行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山曳引車推撞機車沒發現 騎士「陸上衝浪」驚險畫面曝