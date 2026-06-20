74歲陳姓老翁騎機車行經東泰街629巷口，偏移擦撞對向陸姓女子駕駛的汽車。圖：讀者提供

桃園市八德區一名74歲陳姓老翁昨(19)日中午12時28分許，騎機車行經東泰街629巷口，偏移擦撞對向陸姓女子駕駛的汽車，竟繼續往前行駛離開，後方目擊過程的騎士看不下去，趕緊追上去將其攔下並報警。八德警分局到場處理，發現老翁酒測值達0.65MG/L，全案依公共危險罪嫌送辦。

老翁當時騎機車行經東泰街629巷口，往中壢方向行駛，擦撞對向陸女所駕駛汽車。圖：讀者提供

八德交通分隊說明，老翁當時騎機車行經東泰街629巷口，往中壢方向行駛，擦撞對向陸女所駕駛汽車。警方到場對陳男實施酒測檢查，發現其酒測值達0.65MG/L，全案依公共危險罪嫌移送偵辦，車輛則移置保管。

警方呼籲，駕駛車輛上路，勿酒後駕車，以維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】八德翁酒後騎車撞對向車還想跑 正義騎士氣炸狂追攔人