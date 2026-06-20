仰德大道死亡車禍 小貨車下山逆向超車...「不到4秒」撞死文大生

台北市士林區仰德大道四段昨晚發生死亡車禍，一輛租賃小貨車下山時，為了超車違規跨越雙黃線，孰料逆向行駛不到4秒鐘就撞上正要上山的沈姓機車騎士，機車騎士當場頭破血流、沒有生命跡象，經送醫仍不治，據了解死者為文化大學學生，警方事後已聯繫死者家屬，並將肇事駕駛依過失致死罪嫌送辦。

士林警方昨天晚上11點多獲報，仰德大道四段42巷口發生車禍趕抵，現場是一輛租賃小貨車撞上機車，機車被撞得支離破碎、地面留有大片血跡，機車騎士沈男（22歲）沒有呼吸心跳，緊急送醫仍被宣告不治。

雖然現場沒有路口監視器，但警方詢問肇事駕駛並調閱雙方行車記錄器畫面，得知小貨車駕駛張男（39歲）是沿仰德大道四段下山方向行駛，途中跨越分向限制線超車，接著就因逆向行駛與上山方向的沈男碰撞。

據了解，當時張男綠燈起步後沒多久，疑認前方大貨車「擋路」，趁直行路段時打方向燈跨越雙黃線欲超車，孰料才跨越不到4秒、在跟大貨車併行時就撞上機車肇事；而死者當時正要回租屋處。警方確認張男沒有酒駕、毒駕，警詢後依過失致死罪嫌送辦。

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。記者翁至成／翻攝

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。記者翁至成／翻攝

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。記者翁至成／翻攝

台北市士林區仰德大道四段昨天晚上發生死亡車禍，一輛小貨車下山時跨越雙黃線，撞上下山的機車騎士，釀對方送醫不治。記者翁至成／翻攝