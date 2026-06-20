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高雄仁武某工程行前濺血 男子疑債務糾紛遭遇刺
高雄市仁武區八德東路今天清晨6時許發生持刀傷人案件，27歲黃姓男子疑因債務糾紛，遭人持刀刺傷背部及右大腿，送高雄榮總急救。警方初步了解，他疑與另名黃姓男子有債務糾紛，遭砍殺成傷，意識清楚，警方正追緝涉案人當中。
黃姓男子今天清晨在親友經營的工程行前，與工程行老闆談話，突然有2輛車停靠路旁，隨後1名男子下車，當場朝黃男叫罵，雙方爆發口角。該名男子情緒激動，竟持刀朝黃男攻擊，造成黃男背部及右大腿受傷，隨即上車逃逸。
警、消獲報後趕抵現場處理，並將受傷的黃男送醫救治。警方初步調查，涉嫌持刀傷人的男子疑為28歲黃姓男子，與被害人之間疑有債務糾紛，雙方先前協商未果，進而衍生此次暴力衝突。
仁武警分局表示，案發後已調閱周邊監視器畫面，掌握涉案車輛行蹤，正以車追人積極追查相關涉案人身分及下落，全力查緝到案。全案將待犯嫌到案後進一步釐清案情，並依法究辦。
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