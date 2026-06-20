養護所重病女猝逝 生前竟遭員工從廁所「拖回」寢室撞到全身傷

台中張姓女子因重病入住某私立養護所，夜間上完廁所卻被黃姓、謝姓生活服務員抓住雙手，一路從廁所地上「拖回」寢室，過程碰撞釀傷痕累累，隔天何姓服務員餵食又沒注意，導致張吸入食物窒息癱軟在輪椅上送醫仍不治，檢方依過失致死罪嫌起訴黃、謝及何。

檢警調查，張女因受監護宣告2017年6月入住養護所接受24小時全日型照顧，2025年2月22日晚間11點50分因睡前想上廁所，經黃姓生服股長、謝姓生活服務員接手照顧如廁，張不明原因在裡面待到隔天凌晨2點多，黃、謝才準備將她帶回寢室。

未料黃、謝過程中卻沒採取適當防撞、防跌倒措施，直接用手拉住張女雙手在地上拖行，一路將她從廁所地上「拖回」寢室，過程中因碰撞，張眼匡瘀血、額頭挫傷，胸口、手臂也有大面積瘀傷及出血，全身傷痕累累。

2月24日由何姓服務員餵食張女用餐時，又疏未注意張已有急性肺炎病況，餵食過程發生嘔吐、嗆食，最終因食物吸入呼吸道窒息，整個人癱軟在輪椅上，當下卻未能在10分鐘內施救，救護人員到場將她送醫到院前就沒了呼吸心跳身亡。

檢方訊時，黃、謝表示將張女從3樓廁所地上拖回寢室，發現張有受傷但沒將她送醫；何則說，2月24日餵食張發現她胃口不佳，自己就去忙其他事，讓張在護理站看電視，當天11點多發現張癱坐輪椅，由養護人員施救。

檢方調閱養護所監視器，確認張女遭拖行、經餵食後陷入昏迷，其他養護人員也說，事前張女僅腳部瘀青舊傷，後來發現他頭臉、上半身多處傷勢；法醫解剖鑑定認為，張女因急性肺炎併有異物吸入呼吸道而窒息死亡，死因為意外。