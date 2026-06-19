影／瑞芳籍漁船大陸漁工外海手指夾斷 我海巡艦艇人道馳援送醫

台南市中西區西門路段一家服飾店騎樓今下午3時23分傳出火警，濃煙密布，甚有民眾聽到一連串爆炸巨響，現場濃煙還飄散至隔壁髮廊，消防局據報調派大批人車趕往滅火，隨即撲滅騎樓天花板及電表火勢，無人員受傷，消防局指出，起火原因仍待進一步鑑定。

2026-06-19 18:07