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影／瑞芳籍漁船大陸漁工外海手指夾斷 我海巡艦艇人道馳援送醫
海巡署艦隊分署今天凌晨獲報，我國新北市瑞芳籍一艘漁船於彭佳嶼東北約188浬海域作業時，船上一名中國大陸籍漁工手指遭機具夾斷受傷，海巡宜蘭艦馳往救援，交由澳底海巡隊3561艇接續後送進港就醫。艦隊分表示，值此中國灰色地帶侵擾之際，仍秉持 人道救援不分國籍。
基隆海巡隊指出，艦隊分署今天凌晨接獲通報，我國瑞芳籍一艘漁船於彭佳嶼東北約188浬海域作業時，船上一名中國大陸籍漁工手指遭機具夾斷受傷，請求海巡艦艇協助後送。
今天上午11時，宜蘭艦於彭佳嶼東北116浬處與漁船會合，並順利接駁受傷漁工。經海巡人員緊急救護，確認該名中國大陸籍漁工為手指撕裂傷並未斷指，傷口已包紮止血，但因傷口範圍較大，仍有感染風險。
宜蘭艦隨即加速返航爭取後續就醫時效，今晚抵達花瓶嶼海域，交由澳底海巡隊3561艇接續後送進港就醫。航返期間，宜蘭艦安排專人照護傷患，持續掌握出血、疼痛及生命徵象狀況。
艦隊分署指出，海巡勤務未曾停歇，近日從取締中國大陸籍越界捕魚三無船、驅離中國科研船灰色地帶侵擾、監控中國海警船東沙襲擾，到今天馳援陸籍漁工後送就醫，海巡都站在守護海疆第一線。針對侵害我國漁權者，海巡都依法取締；襲擾我海域秩序者，嚴正驅離；海上有人受傷待援，則立即馳援。
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