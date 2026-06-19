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紗門破洞成關鍵 女警救出癱軟獨居男

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市龍井區6旬彭姓獨居男子日前如廁時突然四肢無力倒臥在地無法動彈，報警求助，獲報趕到的烏日分局犁份派出所女警發現大門深鎖，但紗門上有一個小破洞，急中生智伸手操作門鎖開門，成功爭取黃金救援時間，讓彭男順利送醫治療。

犁份派出所在前天清晨5時29分，接獲彭男報案，表示跌倒後無法起身需協助。警方與消防救護人員火速趕赴彭男住處，卻發現大門緊閉，拍門、呼喊也無人回應。

就在眾人擔心延誤搶救時機時，一名女警眼尖發現紗門上有一處小破洞，當機立斷順著破口將手伸入操作內部鎖頭，果真順利化解「卡關」危機。警消人員隨即進入屋內搜尋，並循著微弱的「我在地上」呼救聲，順利在臥室地板上發現彭男。

救護人員初步檢查確認彭男無生命危險，利用棉被固定並包覆彭男身體，警消人員合力將其抬離狹窄房間，並安全安置於醫療椅上。救護人員小心翼翼從4樓搬運至1樓，並由救護車送醫治療。

彭男胞姊接獲警方通知趕抵醫院照顧後表示，幸虧警消人員機敏且救援迅速，若再遲些發現，後果恐不堪設想，對警消的即時救命之恩表達由衷謝意。

烏日警分局呼籲，民眾家中若有慢性病患者，應予以配戴具有跌倒通知的電子產品，隨身攜帶行動電話或是安裝監視器以掌握家中患者之情況，避免意外發生時求援不及，確保長者居家安全。

女警發現紗門上的小破洞，伸手操作門鎖開門。圖／讀者提供
女警發現紗門上的小破洞，伸手操作門鎖開門。圖／讀者提供

警方和消防員進入彭男住處搜尋，並循著微弱的呼救聲，順利在臥室地板上發現彭男（紅圈處）。圖／讀者提供
警方和消防員進入彭男住處搜尋，並循著微弱的呼救聲，順利在臥室地板上發現彭男（紅圈處）。圖／讀者提供

女警 台中市 派出所

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