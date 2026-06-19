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北市男上班前在家喝啤酒 麥帥一橋開車自撞…酒測值0.07慘了

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北市男上班前在家喝啤酒 麥帥一橋開車自撞...酒測值0.07慘了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

57歲賴姓男子今天下午3點多開車行經北市松山區麥帥一橋，供稱因閃避其他車輛變換車道，緊急煞車不慎自撞中央分隔島，警方獲報趕抵，賴男雖沒有毒駕但酒測值每公升0.07毫克，由於自撞肇事被依涉犯公共危險罪嫌逮捕，移送台北地檢署偵辦。

松山警方今天下午3點多獲報，麥帥一橋東往西方向發生自撞車禍，賴男沿內線車道行駛，稱外側車道突然有車輛要駛入因此煞車，孰料操作不慎自撞分隔島，釀車頭、車身、車尾撞損凹陷。

警方到場確認駕駛賴男左肩、左手受傷，對他做毒品唾液快篩測試呈現陰性反應，酒測值卻呈現每公升0.07毫克，賴男後悔喊開車是要去中山區上班，上班前在家確實有喝啤酒，沒想到因此吃上刑責。

由於賴男肇事後車輛橫躺橋上馬路，釀二線車道無法通行，後方熱心的垃圾車、曳引車駕駛為了阻止車輛持續上橋，幫忙協助擋道，警方到場聯繫拖吊車並疏導，約一個小時後恢復通行。

事發後有受害民眾在網上發文，稱「除了台北馬拉松以外，第一次走在橋上」，搭公車遇到前方車禍，在橋上等了快一個小時才終於有警察出現導引我們下車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴姓男子今天下午開車行經北市麥帥一橋，稱因閃避前方車輛煞車自撞中央分隔島，警方趕抵發限他酒駕依法逮捕。記者翁至成／翻攝
賴姓男子今天下午開車行經北市麥帥一橋，稱因閃避前方車輛煞車自撞中央分隔島，警方趕抵發限他酒駕依法逮捕。記者翁至成／翻攝

事發後有受害民眾在網上發文，稱「除了台北馬拉松以外，第一次走在橋上」，搭公車遇到前方車禍，在橋上等了快一個小時才終於有警察出現導引我們下車。擷取自／threads
事發後有受害民眾在網上發文，稱「除了台北馬拉松以外，第一次走在橋上」，搭公車遇到前方車禍，在橋上等了快一個小時才終於有警察出現導引我們下車。擷取自／threads

賴姓男子今天下午開車行經北市麥帥一橋，稱因閃避前方車輛煞車自撞中央分隔島，警方趕抵發限他酒駕依法逮捕。記者翁至成／翻攝
賴姓男子今天下午開車行經北市麥帥一橋，稱因閃避前方車輛煞車自撞中央分隔島，警方趕抵發限他酒駕依法逮捕。記者翁至成／翻攝

酒測 自撞 北市

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