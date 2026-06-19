影／北宜公路過彎越線先撞汽車再波及重機 3人受傷送醫

新北市坪林區北宜公路今天近中午發生車環車禍，1輛白色汽車疑車速過快過彎越線，先撞上對向黑色汽車再波及1輛黃牌重型機車，造成3人受傷送醫。警方現場清查無毒酒駕情事，詳細車禍發生原因仍待後續釐清。

新北市警方今天上午11時30分獲報，坪林區北宜公路7段發生連環追撞車禍，汽車駕駛谷姓男子（25歲）載乘客林姓男子（22歲）沿北宜公路由宜蘭往新店方向行經該處，疑車速過快，過彎時車輛失控跨越雙黃線，擦撞對向錢姓男子（33歲）所駕駛汽車，再撞擊騎黃牌大型重機騎士曾姓男子（26歲），曾男還被撞飛至空中，翻了一圈才落地。

谷男因胸悶及同車乘客林男手臂擦傷，錢男胸悶，3人分別送往新店耕莘及北市萬芳醫院救治，所幸3人皆為輕微擦挫傷，無大礙，重機騎士左手輕微擦挫傷未就醫；現場經員警檢測均無毒酒駕情事，詳細車禍發生原因仍待後續釐清。

新北市坪林區北宜公路7段今天近中午發生車環車禍，1輛白色汽車疑車速過快過彎越線，先撞上對向黑色汽車再波及1輛黃牌重型機車，造成3人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

新北市坪林區北宜公路7段今天近中午發生車環車禍，1輛白色汽車疑車速過快過彎越線，先撞上對向黑色汽車再波及1輛黃牌重型機車，造成3人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

新北市坪林區北宜公路7段今天近中午發生車環車禍，1輛白色汽車疑車速過快過彎越線，先撞上對向黑色汽車再波及1輛黃牌重型機車，造成3人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝