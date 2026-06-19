驚悚！西濱大安段曳引車自撞分隔島 運將飛車外慘遭自家拖車輾斃

西濱大安段曳引車自撞中央護欄，車頭猛烈撞擊導致嚴重毀損變形。蔡姓駕駛不幸拋飛遭自車輾斃，詳細肇因由大甲警方調查中。圖／大甲分局提供 台61線西濱快速道路台中大安路段，今日午間驚傳一起死亡車禍！60歲蔡姓男子，今日下午1時許駕駛自用曳引車行經西濱快速道路南下142公里（大安路段）處時，車輛因故失控迎面猛烈撞擊中央分隔島；巨大撞擊力道導致蔡姓駕駛當場被拋飛出車外，不幸的是，他隨即遭到自己駕駛的曳引車後掛自用半拖車右後輪當場輾壓，因臟器外露明顯死亡。

大甲分局指出，今日下午1時左右，網路社群與路過駕駛紛紛驚慌通報，指稱西濱快速道路大安段、接近141至142公里處發生重大車禍，現場傳出一輛砂石車與另一輛大車發生驚悚碰撞，現場零件碎屑散落一地，並有一名男性駕駛倒臥車外，場面怵目驚心；警方初步調查釐清，該案為自撞事故，並非外傳的兩大車碰撞，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

台中市消防局接獲報案後，立刻派遣大批警消與救護人員火速趕抵現場。然而，當救援人員抵達時，發現倒臥在車外的蔡姓駕駛傷勢極其嚴重，由於遭到巨型車輪直接碾壓，導致肢體嚴重受創、臟器外露，在現場已明顯失去生命跡象，因此並未送醫救治。

警方指出，車輛在猛烈撞擊分隔島後，蔡男當場飛出車外，隨後直接遭到自己曳引車後方所拖掛的自用半拖車右後輪迎面輾壓，造成這起無可挽回的A1類（當場死亡）重大交通事故；由於蔡男在事故現場已明顯身亡、無法實施呼氣酒測，後續將依法報請檢察官相驗，並實施抽血檢測以釐清是否有酒駕情事。

大甲分局表示，今日下午1時01分許，蔡男駕駛自用曳引車，沿著台61線西濱快速道路由北往南方向直行。當車輛行經南下142公里處時，不知何故突然失控不慎自撞中央分隔島，確切的失控肇事原因，將全案移請交通警察大隊進行專業鑑定與研判。

西濱大安段曳引車自撞中央護欄，車頭猛烈撞擊導致嚴重毀損變形。蔡姓駕駛不幸拋飛遭自車輾斃，詳細肇因由大甲警方調查中。圖／大甲分局提供

西濱大安段曳引車自撞中央護欄，車頭猛烈撞擊導致嚴重毀損變形。蔡姓駕駛不幸拋飛遭自車輾斃，詳細肇因由大甲警方調查中。圖／大甲分局提供