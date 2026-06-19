噴辣椒水洗劫檳榔攤 嘉義市警方8分鐘火速逮捕2名少年

嘉義市西區民生南路某檳榔攤，5月20日凌晨發生強盜案件，2少年涉嫌持辣椒水攻擊店員後，搶走櫃檯現金逃逸。第一警分局獲報後立即展開追查，8分鐘內在案發地周邊查獲2涉案少年，起獲部分贓款及犯案工具，全案依強盜罪嫌移送少年法庭審理。記者魯永明／翻攝 嘉義市西區民生南路某檳榔攤，5月20日凌晨發生強盜案件，2少年涉嫌持辣椒水攻擊店員後，搶走櫃檯現金逃逸。第一警分局獲報後立即展開追查，8分鐘內在案發地周邊查獲2涉案少年，起獲部分贓款及犯案工具，全案依強盜罪嫌移送少年法庭審理。這起檳榔攤少年搶案，案發至今1個月警方未發佈案情，日前有網友在社群公布被搶的檳榔攤地點，為避免引起民眾恐慌猜測，警方今天公布案情。

警方指出，5月20日凌晨4時28分獲報，位於西區民生南路某檳榔攤遭搶。女店員指稱，有名身穿白衣男子進入店內佯裝購物，趁其不備朝她噴灑辣椒水，導致無法反抗，隨即搶走櫃檯內裝有現金的黑色置物盒後逃逸。

員警趕抵現場，根據被害人描述犯嫌特徵展開地毯式搜索，凌晨4時36分先在民生南路附近，發現涉嫌犯案1名少年躲藏路旁轎車底下，當場逮捕。警方隨後追查，在民生南路附近發現另名少年，員警喝令其停下配合盤查，少年坦承參與犯案，主動交出贓款2200元。

警方表示，現場共查扣500元鈔票1張、100元鈔票17張、iPhone手機1支及辣椒水1罐等證物。經調查，2名未滿18歲少年涉嫌共謀犯案，全案依強盜罪及違反

少年事件處理法移送偵辦。警方對暴力犯罪絕不寬貸，強化夜間巡邏與快速打擊犯罪能量，維護市民生命財產安全。