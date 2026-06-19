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影／新台馬輪女乘客落海有乘客目擊 海巡搜救中船已開到馬祖
從基隆出發開往馬祖的「新台馬輪」今天凌晨行經石門北方5.9浬時，有其他乘客目擊一名43歲丁姓女乘不明原因落海，該輪搜尋一段時間後，今天上午6時已到達馬祖，海巡持續搜索中，並查證她遺留行李及目擊乘客釐清原因。
新台馬輪今天凌晨12時08分行經石門海域時，發現丁姓女子不明原因落海。經查，她是搭乘昨晚間11時03分的航次，從基隆港出發要到馬祖中柱港。
海巡署艦隊分署基隆海巡隊今天凌晨接獲第二巡防區指揮部轉報，派遣巡防艇趕赴現場海域執行搜救，並協同相關單位展開海空聯合搜尋作業。經船方提供遺留物品及目擊者資訊，落海民眾為1名本國籍女子。
基隆海巡隊調派PP-10033巡防艇前往目標海域搜尋，並配合巡防區指揮體系執行搜救勤務；另申請內政部空中勤務總隊直升機支援，透過海空聯合方式擴大搜尋範圍。目前尚未發現落海民眾蹤跡，將持續投入海上搜尋任務，並配合岸際勤務及無人機等搜救能量，全力爭取搜救時效。
基隆海巡隊呼籲，民眾搭乘船舶期間應遵守船方安全規定，切勿進入危險區域或翻越護欄，以維護自身安全。
據指出，有其他乘客目擊，落水女子有翻過船舷的動作，但不明原因。
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