影／基隆連日大雨釀災 通明街土石崩落民宅壓頂砸毀汽車

基隆連續多日午後大雨，今天上午通明街一處民宅後方山坡地，疑因連日豪雨影響，造成土石鬆動並崩落，一輛停放民宅內的汽車遭磚塊及土石砸毀，所幸當時並沒有人。市議員施偉政呼籲市府相關單位加強巡查各處易崩塌、易落石及邊坡潛勢區域，避免再有強降雨造災害。

接獲通報後，施偉政趕赴現場了解狀況，並聯繫相關權責單位盡速派員前往勘查及搶災，警方到場協助交通管制，提醒往來民眾注意安全。

施偉政表示，近期受持續性強降雨影響，基隆市許多鄰近山坡地的住宅區面臨土石鬆動風險，他請基隆市政府都發處及相關單位依搶災應變機制到場處理，排除危險排除、災後復原及邊坡安全檢查工作。

施偉政呼籲市府相關單位加強巡查各處易崩塌、易落石及邊坡潛勢區域，採取預防措施，避免因後續降雨造成二次坍方。提醒市民近日天候持續不穩定，加強注意土石邊坡安全。

中山區長陳錫洺表示，通明街土石崩塌，案發第一時間區公所已趕至，先進行安全搶災，但現場土地涉及中央國有財產署、林務局，後續會再與中央協同處理。

基隆連日大雨釀災，通明街土石崩落民宅壓頂砸毀汽車。圖／施偉政提供