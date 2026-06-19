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太扯！ 雙載機車闖國道竟半路棄車 2人徒步橫越車道超驚險
國1苗栗三義南下路段，昨傍晚發生機車疑誤闖國道事件，騎士與後座乘客2人竟將車子棄置路肩後，一起穿越南向道路，一度逼停內線車輛，幸來車及時煞車未撞上。國道警方獲報到場時，人已不知所蹤，正循線通知機車車主到案說明並依法舉發。
社群平台threads昨晚有網友發表一段影像，指國道1號南下苗栗靠三義交流道，看到兩個戴安全帽的在揮手「穿越馬路」。他過了幾秒才反應過來，很傻眼，且機車就停在路肩。
根據影像，雖然兩人頭戴安全帽，但從畫面中研判這是一對男女，其他網友懷疑是逃逸移工誤闖國道，可能車子拋錨，或是發現有用路人警示，才突發奇想棄車徒步逃離現場。
該影片已超過10萬人次瀏覽。網友留言「人穿越高速公路，這太危險了」、「如果車子剎不住怎麼辦，那兩個人空空喔」、「我都不知道高速公路也要禮讓行人」、「我不關心那兩個，比較擔心你停下，被後車追撞的風險」。
對此，轄區國道二隊警方表示，昨巡邏人員獲報抵達現場時，該機車駕駛及乘客均已沿邊坡步行離開，現場無人受傷，後續將通知車主到案說明並依法舉發。呼籲用路人，勿騎乘機車上國道，避免危害自身及他人安全；若發現有機車違規行駛國道，應在保證自身安全的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報，確保國道行車秩序與安全。
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