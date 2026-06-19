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曾反映噪音困擾 高雄46歲男墜樓掉人行道身亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區今天清晨發生墜樓事故，46歲戴姓男子從三多四路某社區大樓高處墜落，倒臥人行道上，大樓管理員聽到巨大撞擊聲響外出查看，發現男子倒地失去意識，立即報警求助。警、消獲報趕抵現場，發現男子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍告不治。

據了解，戴男獨自承租該社區套房居住，平日無固定工作，生活開銷由家人協助負擔，長期受情緒問題困擾，近期曾因懷疑住處周遭有噪音干擾而向警方反映，但警方前往查訪，未發現相關情事。

這起墜樓事故發生於今天上午6時10分許，消防局接獲通報指三多四路大樓有人墜樓，立即派遣救護人員到場處理。救護人員發現戴男倒臥在人行道上，已無生命徵象，隨即送往醫院搶救，但仍回天乏術。

警方已通知家屬到場協助處理，初步勘查現場未發現外力介入跡象。

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戴姓男子今天墜樓，經救護送醫仍告不治。記者林保光／翻攝
戴姓男子今天墜樓，經救護送醫仍告不治。記者林保光／翻攝

墜樓 高雄 人行道

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