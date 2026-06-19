高雄內門清晨酒駕車禍 醉駕駛撞飛騎士再衝進路旁辦桌攤位

高雄內門自小客車酒駕擦撞機車釀騎士受傷，更衝進路旁攤位內，現場一片凌亂。記者巫鴻瑋／翻攝 高雄市內門區今天清晨發生一起酒駕衝撞事故，一名24歲陳姓男子駕駛白色自小客車，沿台3線由南往北行駛時，突然衝撞同向的45歲陳姓男機車騎士，隨後自小客車失控，直接衝入路旁一處「辦桌手路菜」的鐵皮屋攤位，造成現場攤具、瓦斯桶四散，機車騎士受傷送醫，警方到場發現駕駛酒測值明顯超標，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

旗山警分局指出，今天上午7時15分接獲民眾報案，指內門區台3線發生交通事故，隨即派遣員警到場處理並實施交通疏導，經初步調查，24歲的陳姓男子駕駛白色轎車，行經該路段時，不知何故與前方的陳姓男騎士發生擦撞。

車禍發生在清晨，當時正值出門買早餐的時間，白色自小客車在擦撞機車後，直接高速衝進路旁鐵皮屋攤位內，巨大的衝撞力道導致現場大批生財工具毀損，數桶桶裝瓦斯被撞到移位，所幸事發當時，攤位內並無人員在場，未釀成更嚴重傷亡。

目擊民眾心有餘悸地表示，當時聽到巨響後立刻幫忙打電話叫救護車，並由旁人協助報警，隨後趕緊上前幫忙將肇事汽車關電熄火、巡視並關閉外洩的瓦斯桶，並在現場放置三角錐警示。

肇事白色轎車更將不少器具撞到夾在車頭與鐵捲門之間，現場包括大型白鐵蒸籠、大鼎、爐灶等辦桌工具均被撞翻砸毀，車身周遭滿是散落物，遭撞擊的機車則倒臥在路旁上，騎士受傷後由救護車送醫治療。

警方趕抵現場後對肇事的自小客車駕駛陳男實施酒測，結果其酒測值已超標，當場將人逮捕，訊後全案依刑法公共危險罪嫌移送偵辦。

警方呼籲，將持續強化酒後駕車的執法與取締工作，駕駛人切勿心存僥倖，酒後應選擇代駕服務、搭乘計程車或指定安全駕駛，以維護自身及其他用路人的生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康