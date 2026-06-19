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新台馬輪女乘客凌晨石門外海離奇落水失蹤 海巡搜索調查
基隆港航管中心今天凌晨接獲通報，從基隆出發要開往馬祖的新台馬輪，一名43歲女乘客不明原因落海，該輪於石門北方5.9浬搜尋，航管中心通知海巡前往協助搜尋，目前還在搜救中。
新台馬輪今天凌晨12時08分行經石門海域時，發現丁姓女子不明原因落海。經查，她是搭乘昨晚間11時03分的航次，從基隆港出發要到馬祖中柱港，是否有同行人員及行李，還在了解中。
新台馬輪立即通報海巡協尋，新台馬輪同步於石門北方 5.9浬搜索，到今天上午丁女仍失聯，搜尋也沒有找到，落海原因還待釐清。
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