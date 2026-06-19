高雄愛河龍舟賽旁驚見男浮屍 距賽場僅200公尺

高雄市愛河今天舉行端午龍舟賽，不料在距離賽場約200公尺處的河段發現浮屍。1名中年男子今天清晨經散步民眾發現漂浮在河面，警消獲報後趕往救援，將人救起送醫搶救，但仍宣告不治。警方初步勘查未發現明顯外力介入跡象，將進一步釐清死者身分及落水原因。

新興警分局表示，今天上午6時35分接獲民眾報案，指河東路旁愛河水域疑似有人落水。員警會同消防、救護人員到場處理，發現1名中年男子漂浮水面，立即將他救起並送往鄰近醫院急救。不過，院方於上午7時35分通知，男子經搶救後仍因傷重不治。

警方指出，處理人員在死者身上未找到相關身分證件，現場初步研判無外力介入情形。

由於死者身分尚待確認，警方已通知鑑識人員到場採證，後續將持續追查身分資料，通知家屬協助處理，釐清男子落水經過及確切死因。

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