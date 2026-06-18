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跑贏死神畫面曝！ 新竹水泥車翻覆撞向停等區 騎士棄車狂奔保命

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市今天發生驚險車禍，25歲郭男駕駛水泥預拌車，行經成德路口時疑因過彎失控，當場撞向停等紅燈的3輛機車。其中26歲王姓騎士在千鈞一髮之際棄車狂奔，驚險躲過翻覆車體，與死神擦身而過。整起事故造成2人受傷送醫，所幸均無生命危險。

據最新曝光的監視器畫面顯示，事發時79歲陳姓男子、26歲王姓男子及一名67歲婦人共3人正在路口停等紅燈，郭男駕駛水泥預拌車過彎時，突然失去重心，整輛巨大的車體急速傾倒，並朝3人撞來。

位於最前方的王男當機立斷，立刻丟下機車轉身往人行道狂奔，水泥車隨後重摔砸向機車停等區，水泥車翻覆後車身嚴重受損，巨大的圓筒狀攪拌槽傾斜在路面上，大量預拌混凝土持續自槽體傾瀉而出，所幸王男及時逃離，驚險躲過一劫。

新竹市消防局指出，今天下午2時28分接獲車禍報案，共出動3車、9名警消救援，現場共有4名傷者，所幸均未受困。其中，王男及67歲婦人傷勢輕微，均無大礙並拒絕送醫；另2名送醫患者為司機郭男及騎士陳男。郭男肢體疼痛並有擦挫傷，陳男則有手腳擦挫傷、頭痛等症狀，2人送醫時意識均清楚，無生命危險。

由於現場路面油汙及外洩的水泥面積達10乘5平方公尺，若硬化將增加清除難度，消防局隨後通知清潔隊到場協助處理。至於事故發生原因及相關責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

警方初步調查為郭男駕駛水泥預拌車轉彎時疑因操控不當翻覆，波及停等紅燈的3輛普通重型機車，司機郭男酒測值為零，被波及的騎士陳男手腳擦挫傷送醫，所幸均無生命危險。

25歲郭男駕駛水泥預拌車，行經成德路口時疑因過彎失控，當場撞向停等紅燈的3輛機車。圖／民眾提供
25歲郭男駕駛水泥預拌車，行經成德路口時疑因過彎失控，當場撞向停等紅燈的3輛機車。圖／民眾提供

新竹市成德路與成德一街路口今下午發生水泥預拌車翻覆事故，巨大的圓筒狀攪拌槽傾斜於路面，水泥持續自槽體流出。圖／民眾提供
新竹市成德路與成德一街路口今下午發生水泥預拌車翻覆事故，巨大的圓筒狀攪拌槽傾斜於路面，水泥持續自槽體流出。圖／民眾提供

新竹市成德路與成德一街路口今下午發生水泥預拌車翻覆事故，巨大的圓筒狀攪拌槽傾斜於路面，水泥持續自槽體流出。圖／民眾提供
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新竹市成德路與成德一街路口今下午發生水泥預拌車翻覆事故，巨大的圓筒狀攪拌槽傾斜於路面，水泥持續自槽體流出。圖／民眾提供
新竹市成德路與成德一街路口今下午發生水泥預拌車翻覆事故，巨大的圓筒狀攪拌槽傾斜於路面，水泥持續自槽體流出。圖／民眾提供

26歲王姓騎士在千鈞一髮之際棄車狂奔，驚險躲過翻覆車體，與死神擦身而過。圖／民眾提供
26歲王姓騎士在千鈞一髮之際棄車狂奔，驚險躲過翻覆車體，與死神擦身而過。圖／民眾提供

車禍 新竹 生命

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