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桃園男把收貨籃當垃圾桶 屋主怒公布電眼畫面：自己帶回去

桃園電子報／ 桃園電子報

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黃小姐門口的籃子被不明人士丟進滿滿垃圾。圖：讀者提供

桃園一名從事網路團購的黃小姐，今(18)日一早送孩子上學又去市場買菜，回到家發現放置在門口的一個塑膠籃內裝滿了垃圾。她調閱監視器後發現，有一名穿著白色T-Shirt短褲和夾腳拖的男子，將垃圾放進籃內就離開了。她無奈將影片放上臉書，自嘲今天是遇到「善心人士」投餵了，只不過投餵的內容全是垃圾，讓她氣得希望大家幫忙尋找這位「善心人士」，讓他把垃圾帶回去。

影片中這名白衣男子提著一大袋的東西經過黃小姐的店門前，眼神不斷掃描路邊，發現黃小姐家門口有一個白色的塑膠籃，立刻上前將袋子內的垃圾放進籃子裡，隨後就揚長而去。黃小姐表示，因為自己做網路團購生意，有時候廠商會送貨過來，因此她都會在門口擺放一個塑膠籃，方便廠商放貨。沒想到今天一早竟遇到這位亂丟垃圾的「善心人士」，氣得她怒將影片貼上網，希望大家幫忙指認，並要他把垃圾帶回去。

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男子丟的垃圾，有飲料空罐、衣服和一副壞掉的眼鏡等等雜物。圖：讀者提供

黃小姐指出，這名男子的穿著輕鬆，看起來應該是附近的住戶，只是為何要刻意將垃圾帶出門還刻意找尋對象「投餵」，讓她難以理解。黃小姐強調，門口放籃子是為了裝貨，不是讓人當垃圾桶亂丟東西，希望大家能幫忙指認這名白衣男子，將垃圾帶回去，以後不要做這種損人不利己的事情。

環保局對此表示，隨意亂丟垃圾影響環境衛生，罰則視情節輕重裁罰1200至6000元，但須找到行為人，當場抓到現行犯才能開罰，對於這種丟了就跑的情況，沒有辦法一一處理開罰。希望民眾拿出公德心不要亂丟垃圾，善意對待我們共處的環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男把收貨籃當垃圾桶 屋主怒公布電眼畫面：自己帶回去

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