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觀音婦深夜偷溜出門走到中壢 警及時伸援助團圓

桃園電子報／ 桃園電子報

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驚魂未定的丈夫趕赴現場將人接回。圖：讀者提供

桃園市一名家住觀音區的62歲陳姓婦人，日前凌晨2時40分許趁著家人熟睡時獨自外出，不知不覺一路涉險走到中壢區，甚至走入車道當中。中壢警分局交通中隊員警在深夜巡邏時赫然發現陳婦，因擔心發生危險，立即上前關心引導並協助聯繫家屬，順利讓丈夫趕赴現場將人接回，結束一場驚魂。

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陳婦趁著家人熟睡時獨自外出，不知不覺一路走到中壢區。圖：讀者提供

中壢分局說明，交通中隊員警羅一智、黃文德日前巡經中壢區中正路與高鐵南路口時，赫然發現一名婦人獨自行走於車道中，因時值深夜，員警擔心發生危險，立即上前關心協助。經了解，陳婦當時背著包包獨自走在中正路三段上，員警發現後趕緊開啟警示燈並將他引導到路旁。員警關懷時，陳婦說自己要出門買東西，但卻說不清楚目的地及住家位置，也說不出自己的名字。好在陳婦隨身攜帶包包，裡面有陳婦的身分資料，立即透過警政系統查詢並聯繫家屬。

原來，陳婦家住觀音區一帶，趁著家人熟睡時獨自外出，不知不覺一路走到中壢區。其丈夫接獲警方電話時相當驚訝，表示當時正在家中熟睡，完全不知道妻子已離家外出，得知妻子平安無事後，立即趕赴現場將人接回，對警方主動關懷及熱心協助表達由衷感謝。

中壢分局長林鼎泰表示，失智者因大腦功能受損，容易出現「定向感障礙」，導致無法分辨時間與空間，家屬除平時多加留意患者生活狀況外，也可讓患者配戴聯絡資訊手環、隨身攜帶身分證件或至分局偵查隊申請指紋建檔服務，能協助警方更快聯繫家屬，讓患者平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音婦深夜偷溜出門走到中壢 警及時伸援助團圓

觀音 中壢 桃園市

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