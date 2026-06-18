蘇俊賓提出三項隱憂呼籲中央應更積極應對。圖：行政院提供

行政院會今(18)日審議「毒品危害防制條例」及「道路交通管理處罰條例」 修正案，增訂毒駕者一律吊銷駕照、吸毒者也預防性吊照，並制定後續再考照規範等。桃園市副市長蘇俊賓與會表示，國內外研究報告皆顯示，毒癮者一年內的復發率高達40%至60%，再犯率極高，從數據判斷，「目前仍有大量毒癮者正在路上行駛」行政院修法方向，仍需三方面的補強，避免只是型態移轉。

蘇俊賓強調，按照現有的毒品戒癮治療的規格和做法，即便是法定流程都完整了，也判斷完成戒癮治療了，但是再犯的比例還是很高，根據統計，毒癮者一年內的復發率仍高達40%至60%，以桃園市今年5月份查獲的毒駕的91個案例分析，其中高達94%過去已有毒品前科、18%有毒駕前科，顯示這群高風險駕駛人存在著極高的重複犯罪率。如果只是吊扣兩年駕照而沒有搭配嚴格的復考管制，恐淪為形式上的「延緩兩年再犯」，意義不大，應該提供資源調整現有的做法，才不會造成「一方面抓毒駕、一方面發駕照」的矛盾循環。

蘇俊賓也指出，法令通過後，預防性吊照的比例將會大幅提升，預判很有可能「有照毒駕」會移轉為「無照毒駕」，「無照毒駕」數量可能會大量增加，此時，預防性的提高系統風險預判能力顯得非常重要，他建議中央應由交通部監理系統、法務部、警政署及衛福部共同勾稽，整合出一個「高風險駕駛與車輛資料庫」，利用數位監控高風險資料庫的人和車，結合天羅地網與AI車牌辨識系統。當該車輛於道路行駛時，主動提示周邊巡邏員警進行精準攔查，化被動臨檢為主動防堵。另外，因為毒駕吊銷執照的人，若因此轉向「無駕照毒駕」，相關的刑責修法配套也應該盡快到位，才有可能有效遏止。

另外蘇俊賓也提到，「前面抓、後面漏」是目前普遍的情況，目前基層員警要抓毒駕已承受相當大的勤務壓力，前端辛苦的查緝，後端法院又輕易裁定無保請回，讓毒駕者繼續成為社會的風險因子，主要的原因就是認定標準見解不一。

前端積極查緝，後端司法認定卻不一致，導致執法成果被削弱，也影響員警士氣。尤其目前法院羈押審理時，針對「有無反覆實施之虞」這個認定標準不一致，先前有法官主觀心證因被告「已有固定工作、毒品來源已斷、非連續數日被抓」而認定無羈押必要，這就是缺乏統一量化的審查標準，建議行政院應明訂這個規範，提供給司法單位做為是否羈押的判斷，也給第一線警察同仁更多支持來強力執法

行政院長卓榮泰會中指示，針對蘇俊賓所提建議，請政務委員陳時中主持協調提升衛生福利部毒品戒癮治療相關量能；無照毒駕再提高刑責及嚴格規範復考程序部分，請政務委員林明昕整合修訂。另外針對毒駕案件羈押標準，也請法務部聯繫司法院共同建立一致性認定標準，避免出現「嚴抓輕放」情形，給第一線執法人員更明確的法律支撐。

本文章來自《桃園電子報》。原文：政院拍板毒駕一律吊照 蘇俊賓提3隱憂盼補強