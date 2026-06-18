竹市氣爆奪2命！全美麵包夫妻今告別式 家屬盼還公道

新竹市東區高翠路便當店9日凌晨發生氣爆，造成2死2傷。全美麵包店吳姓老闆夫妻不幸身亡，今上午舉行告別式，家屬以夫妻生前出遊時燦笑合照作為遺照，送兩人最後一程。面對突如其來的喪親之痛，家屬希望「還我們一個公道」。

告別式在親友陪伴下低調舉行，不少地方人士及民意代表到場致意，新竹市長高虹安也前往弔唁。會場內擺放夫妻倆生前合影，照片中的兩人露出燦爛笑容，成為親友心中最深刻的最後身影。

據了解，吳姓夫妻長年經營全美麵包店，在地方頗具口碑，平時熱心公益、待人和善。夫妻育有一對子女，均已成家立業，原本已是含飴弄孫的人生階段，卻因這場突如其來的氣爆意外天人永隔。

據了解，事故發生後，便當店謝姓負責人曾到靈堂上香一次，但未留下任何說明，也未向家屬致歉。今日告別式現場，也未見對方到場致意或致贈花籃。家屬目前最希望的是釐清事故原因與責任歸屬，「還我們一個公道」。