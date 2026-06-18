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獨／新竹水泥車突翻覆 水泥狂流占滿車道 2人送醫
新竹市成德路與成德一街路口今下午2時許發生水泥預拌車翻覆事故。一輛水泥車行經路口時不明原因失控翻覆，整輛車橫躺路面，大量預拌混凝土傾瀉而出，覆蓋車道及部分人行道，並波及一名機車騎士，造成水泥車駕駛及機車騎士雙雙受傷送醫。
據了解，事故車輛為藍色車頭的水泥預拌車，翻覆後車身嚴重受損，車內物品散落一地，巨大的圓筒狀攪拌槽傾斜於路面，水泥持續自槽體流出，迅速蔓延至周邊車道及路旁紅磚人行道，現場一片狼藉。
警消獲報到場後，立即協助傷者進行初步包紮及救護處置。所幸整起事故僅有水泥車司機及遭波及的機車騎士擦挫傷、意識清楚，經送醫治療後無生命危險。
由於大量水泥若硬化後將增加清除難度，清潔人員隨即出動鏟具及清潔工具全力清除，警方也在現場實施交通疏導，呼籲用路人行經該路段時減速慢行，並提前改道避開壅塞路段。至於事故發生原因及詳細肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。
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