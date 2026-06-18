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屏東7旬獨居婦騎車出門失蹤 溝渠尋獲已身亡

中央社／ 屏東縣18日電

屏東崁頂鄉76歲獨居陳姓婦人，16日與友人有約，卻未現身也聯繫不上。警方調閱監視器，發現婦人當天出門後即未返家，最後在崁頂加油站旁溝渠內尋獲人車，婦人已身亡。

屏東縣政府警察局東港分局今天發布訊息表示，17日下午2時獲報，轄內獨居陳姓婦人失蹤，立即調閱監視器搜尋，發現陳婦於16日上午7時25分許，騎乘普重機車經崁頂鄉中正路西往東潮州方向行駛。

東港警分局表示，昨天下午4時57分在中油崁頂加油站前路段道路旁溝渠，發現陳婦與她的機車，經消防隊到場救護，陳婦已無生命跡象，確切死因報請屏東地檢署檢察官相驗釐清中。

園寮村長鄭光明告訴中央社記者，陳婦16日中午與友人相約唱歌，時間到卻遲遲未現身，家中電話也聯繫不上，因此向他尋求協助，並由婦人家屬報案。隔天經警方調閱監視器，婦人兒子推測行車路徑沿途找尋，最後在一處溝渠草叢發現婦人機車。他說，陳婦疑連人帶車摔進溝渠，發現時人浸在水中，無生命跡象。

屏東 東港 監視器

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