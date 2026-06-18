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端午佳節　移民署台北收容所辦包粽與收容人同樂

中央社／ 台北18日電

端午節將屆，移民署北區事務大隊台北收容所為讓收容人共同體驗端午節氛圍，讓各國籍收容人感受包粽樂趣，並針對不同國籍收容人的宗教特性，提供符合當地食材。

移民署北區事務大隊台北收容所今天發布新聞資料表示，為讓收容人感受到節慶氛圍與人文關懷，在端午節前夕舉辦「粽香傳情．情暖端午」活動，邀收容人參與包粽體驗與文化交流，展現信仰多元族群融合的溫暖情懷。

北區事務大隊隊長洪世明接受電話訪問時說，為讓收容人感受到端午佳節氛圍，舉辦包粽活動，期盼他們可更了解台灣社會對多元文化的包容與重視。

經統計，台北收容所的收容人數有360人，男性收容人目前占多數，女性約50到70人。至於收容國籍以越南籍最多、印尼籍其次，外籍人士逃逸比例以男性居多。

台北收容所新聞資料表示，活動現場除準備台灣傳統的粽子食材，更貼心準備符合各國飲食習慣的多元食材，並特別尊重各國的宗教及飲食禁忌。

如印尼籍受收容人多信奉穆斯林教，台北收容所特別避開豬肉，改用雞肉入餡，同時準備東南亞常見椰漿、香蘭葉等素材，讓各國收容人能大展身手，包裹出具有家鄉風味的特色粽。

參與活動的越南籍收容人阿文（化名）透過新聞資料提到，「在越南，過年也會吃用芭蕉葉包的方形或圓形粽子，沒想到在台灣收容所內，還能親手包粽子、吃到熟悉的家鄉味道，心裡覺得很溫暖。」

菲律賓籍安娜（化名）也說，第一次體驗台灣綁三角粽的手法，雖然有點難度，但和大家一起完成，覺得很有成就感。

因端午佳節將至，台北收容所為防範非洲豬瘟，也利用此次活動機會宣導請收容人轉知國外親友，千萬不要郵寄豬肉產品至台灣，以免受罰。

端午節 移民署

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