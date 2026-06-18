從大陸走私數百隻守宮藏手提行李 台男利用小三通闖關

海關人員昨天於金門港旅運中心查獲一名台灣籍邢姓男子搭乘小三通班船自廈門入境金門時，企圖以手提行李夾藏大批活體爬蟲類及昆蟲闖關，經海關與海巡署聯合查緝，當場起獲大批守宮蜥蜴、昆蟲，總計高達304隻活體動物，全案將依法移請權責機關辦辦理。

高雄關表示，這名利用小三通的邢姓男子，於昨天自福建廈門搭船抵達金門入境，通關時，海關與海巡署聯合查緝人員察覺其手提行李有異，經攔查並詳細搜查行李箱，赫然發現內部塞滿裝有活體動物的透明塑膠管及容器。

經清點，行李箱內共夾藏高達304隻活體動物，包含守宮208隻、鍬形蟲5隻，以及疑似鼠婦79隻、兜蟲12隻等昆蟲，海關一掀出行李，大批守宮被分別塞進貼有編號與繁育紀錄標籤的透明膠囊管中，並用白色紙巾包裹以維持存活，數量相當驚人。

高雄關指出，民眾非法輸入活體動物之行為，已涉嫌違反野生動物保育法、動物傳染病防治條例及海關緝私條例，涉案的304隻活體動物除依法沒入銷毀，或送交主管機關農業部林業及自然保育署收容處置外，涉案進口人更將面臨最高7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

海關嚴正強調，非法攜帶活體動物入境，不僅恐破壞本土生態平衡，對野生動物保育及環境造成極大危害，且外來野生動物極可能攜帶未知寄生蟲、細菌或病毒等病原體，大幅增加人畜共通傳染病及動物疫病傳播風險，對國人健康及國內畜牧產業造成嚴重威脅。

高雄關呼籲，民眾攜帶活體動物入出境應留意相關規定並誠實申報，若對行李物品應否申報有疑問，務必於通關檢查前主動向海關人員詢問，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。