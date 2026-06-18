蘆洲父親當街對國中女兒施暴 校方已掌握學生安全與身心狀況

新北市蘆洲區昨天發生國中女學生被父親當街施暴，經校方初步了解，當事人家庭過去沒有家暴記錄，應為偶發事件。孩子已看到網路社群貼文影片，相當擔心同儕眼光，學校表示會持續掌握學生安全與身心狀況提供輔導關懷。

女孩昨天下午與父親同行，被路過車輛的行車記錄器拍到父親情緒失控施暴過度管教，影片貼到網路社群引發關注，警方查出父女身分將依家暴程序查處。校方表示今天獲悉情況後立即啟動處理機制，完成校安及社政通報、配合相關單位釐清處理，並主動聯繫家長了解事件經過及學生傷勢身心現況。

新北市教育局指出，已請校方持續追蹤關懷，依學生身心狀況及實際需求提供個別輔導、親師溝通及必要資源轉介，協助學生穩定就學與生活維護身心健康。學校後續將安排輔導室專輔人員進行晤談與需求評估。

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