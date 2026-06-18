先有蜥蜴漂流記、後有守宮藏箱 金門「小三通」海關退關室變迷你動物世界

繼一名台籍蔡姓旅客15日攜帶約300隻活體蜥蜴往返金廈3天3趟後，昨天下午又傳出一名台籍邢姓旅客自大陸廈門搭船返回金門時，涉嫌利用手提行李夾藏大批活體守宮企圖闖關入境，經海關與海巡署聯手查緝，當場在行李箱內查獲守宮與昆蟲等活體動物約304隻，全案將依相關規定移請權責機關辦理。

高雄關表示，邢姓旅客昨日搭乘小三通船班自廈門入境金門，海關人員執行通關X光查驗時發現異狀，會同海巡署人員進一步檢查，當場在其手提行李中查獲大批守宮等活體動物，共約304隻，成功攔阻這批活體爬蟲流入國內。

據了解，涉案旅客涉嫌以行李夾藏方式規避查驗，企圖將大量守宮與甲蟲等多樣昆蟲帶入台灣，由於未經合法申報及檢疫程序，相關活體動物除將依規定沒入銷毀外，後續也可能由農業部林業及自然保育署收容安置或依法處置。

高雄關指出，非法輸入活體動物，已涉及違反《野生動物保育法》、《動物傳染病防治條例》及《海關緝私條例》等規定，涉案人除可能面臨刑事責任外，最高可處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。

高雄關表示，非法攜帶活體動物入境，不僅可能破壞本土生態平衡，也可能夾帶寄生蟲、細菌及病毒等病原，增加人畜共通傳染病及動物疫病傳播風險，對國人健康、畜牧產業及生物安全造成威脅。

海關呼籲，民眾攜帶動植物及相關產品入出境時，應事先了解相關規定並誠實申報，若對攜帶物品是否須申報有疑問，可於通關前主動向海關詢問，切勿心存僥倖，以身試法。

據了解，除了這批304隻遭扣押的守宮、甲蟲等各式昆蟲外，連同昨天晚班入境暫時收留的300隻南美洲綠雙冠蜥，現在都暫時留置在海關的退關室，不少人員私下笑稱，原本冷冰冰的退關室如今宛如「迷你動物世界」，如何餵養照顧又是另一難題；據悉，蔡男仍在補辦相關出入許可文件，若無法於期限內完成補件，不排除將放棄領回，由主管機關依法處置。

接連兩起案件也引發地方民眾熱議。有民眾質疑，短短數日內先有300隻蜥蜴往返金廈三趟，再有304隻守宮及昆蟲藏匿行李企圖闖關，「小三通是不是變成爬寵轉運站？」也有人認為，活體動物來源、用途及流向都應查明，避免外來種入侵或疫病風險。