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12歲少女與家人口角...深夜留字條負氣離家 南警出動在國小校園找到她

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
12歲蔡姓少女與家人口角，昨天凌晨留下字條表示要外出冷靜，隨即未帶手機騎自行車離家。記者袁志豪／翻攝
12歲蔡姓少女與家人口角，昨天凌晨留下字條表示要外出冷靜，隨即未帶手機騎自行車離家。記者袁志豪／翻攝

12歲蔡姓少女與家人口角，昨天凌晨留下字條表示要外出冷靜，隨即未帶手機騎自行車離家，母親十分擔心報警請求協尋；轄區第三警分局海南派出所員警調閱監視器及分析蔡女行車路線，順利在她就讀的國小校園內尋獲，所幸平安無事，後續由家屬及校方陪同安撫情緒。

台南市警第三分局指出，昨天上午7時許，一名母親走進海南派出所指出，女兒因前一晚與家人發生口角，凌晨騎自行車離家，並留下字條表示要外出冷靜，且未攜帶手機；她擔心發生危險，向警方報案請求協助。警員江宗訓、劉奕廷獲報，立即調閱住家周邊監視器影像。

警方發現蔡姓少女昨天凌晨3時30分騎乘自行車從安南區住家外出，沿安明路經觀海橋往中華西路方向行駛，後續右轉進入大興街；因蔡女就讀附近一間國小，警方研判可能前往學校或同學住處附近，立即前往學校周邊查找，在校外發現疑似蔡女騎乘自行車。

經通知家屬到場確認後，由校方及家屬共同於校內協尋，警方則持續於校外周邊搜尋，最終順利於校園內尋獲蔡女，所幸平安無恙，後續由家屬及校方陪同安撫情緒，並完成撤尋程序。

分局呼籲，家長平時應多關心子女生活及情緒狀況，遇有親子溝通問題時，宜耐心傾聽並適時關懷陪伴；如發現家人離家或失聯情形，應儘速向警方報案協尋，以利警方即時投入協助，共同守護民眾安全。

12歲蔡姓少女與家人口角，昨天凌晨留下字條表示要外出冷靜，隨即未帶手機騎自行車離家，警方順利在她就讀的國小校園內找到人。記者袁志豪／翻攝
12歲蔡姓少女與家人口角，昨天凌晨留下字條表示要外出冷靜，隨即未帶手機騎自行車離家，警方順利在她就讀的國小校園內找到人。記者袁志豪／翻攝

12歲蔡姓少女與家人口角，昨天凌晨留下字條表示要外出冷靜，隨即未帶手機騎自行車離家，警方順利在她就讀的國小校園內找到人。記者袁志豪／翻攝
12歲蔡姓少女與家人口角，昨天凌晨留下字條表示要外出冷靜，隨即未帶手機騎自行車離家，警方順利在她就讀的國小校園內找到人。記者袁志豪／翻攝

台南 校園 自行車

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