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板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫
新北市板橋區文化路一棟商辦大樓今天上午10時許發生中毒意外。3名工人在地下室清洗游泳池時突覺身體不適，同事見狀立即報警。新北市消防局派遣10車21人到場救援，發現3人疑似吸入不明氣體，所幸意識清醒無生命危險，意外原因仍待調查。
據了解，發生氯氣中毒意外的商辦大樓位於板橋區文化路二段，日前傳出裝設針孔偷拍的愛爾麗診所板橋店就開設在該大樓樓上。今天上午10時許3名工人至該大樓地下室用柴油清洗游泳池時，疑似吸入不明氣體導致身體不適，同事見狀立即通報119求救。
新北市消防局獲報派遣10車21名消防人員前往救援，發現3名工人意識清醒，立即將3人送往板橋亞東醫院，所幸均無大礙。目前消防人員仍在現場處置中，確切意外原因仍待調查。
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