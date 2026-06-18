白色自小客車車身搖擺形跡可疑，被警方攔查。圖：讀者提供

桃園市一名44歲賴姓男子昨(17)日凌晨2時35分許，吸食毒品後駕駛白色自小客車，行經平鎮區關爺東路與快速路口，因行駛間車身不斷搖擺、形跡可疑被平鎮警分局員警攔查。不料其竟拒檢逃逸，經過一番追逐後，於快速路五段與電研路口被攔停，後座乘客42歲王姓男子遭查獲身上攜帶大量毒品，27歲李姓女子則是毒品通緝犯，3人訊後移送桃園地檢署偵辦；副駕駛座的37歲高姓男子待尿檢出爐後依法續辦。

王姓男子身上查獲海洛因2小包、安非他命10小包、依托咪酯菸彈1顆。圖：讀者提供

北勢派出所說明，員警昨日凌晨巡邏行經平鎮區關爺東路與快速路口，發現一輛白色自小客車車身搖擺形跡可疑，示意停車受檢，但駕駛拒檢逃逸。經通報攔截圍捕，於楊梅區快速路五段與電研路口將其攔停。

經查，賴姓駕駛唾液快篩呈第一、二級毒品陽性反應，警方並於後座乘客王姓男子身上查獲海洛因2小包、安非他命10小包、依托咪酯菸彈1顆，另查獲毒品通緝中的李姓女子。訊後依毒駕公共危險、毒品通緝及施用、持有毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；高姓男子則待尿液檢驗結果出爐後依法續辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：車身搖擺露餡！平鎮毒駕拒檢狂逃 再揪2乘客藏毒、背通緝

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