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台中清水老翁菜園遭蜂螫休克倒地！消警連線醫師注射強心針救命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
71歲蔡姓老翁清晨在自家菜園工作時，不慎遭到群蜂突襲螫咬，一度命危送往梧棲童綜合醫院急救。本報資料照片記者黑中亮／攝影
71歲蔡姓老翁清晨在自家菜園工作時，不慎遭到群蜂突襲螫咬，一度命危送往梧棲童綜合醫院急救。本報資料照片記者黑中亮／攝影

台中清水區上午發生驚險蜂螫命危意外！71歲蔡姓老翁清晨在自家菜園工作時，不慎遭到群蜂突襲螫咬。老翁忍痛返家後，體內劇烈毒性發作，突感全身不適倒地陷入昏迷。家屬驚慌報案後，台中市消防局立刻調派救護車及高級救護技術員（TP）趕往，救護人員到場發現老翁已因嚴重過敏性休克命危，當機立斷致電指導醫師進行「線上跨空指導」，於現場直接進行關鍵的藥物注射，成功搶在鬼門關前將老翁攔下，經送醫搶救後已轉危為安。

台中市消防局表示，今天上午8時03分接獲民眾驚慌通報，指稱清水區吳厝路226巷一處民宅有家人需要緊急救護。報案家屬語帶哭腔表示，老翁在菜園被蜜蜂螫咬了好多下，一回到家說身體不舒服，下一秒就直接倒地不起，怎麼叫都沒有回應。

台中市消防局派遣清水消防分隊出動救護車及消防車，並派出具備高級救護技術員（TP）資格的精銳隊員趕往現場。救護人員現場檢傷後發現，蔡姓老翁其頭部與臉部有高達4處以上的明顯蜂螫傷口，且因毒蜂引發嚴重的「過敏性休克」。當時老翁不僅臉部極度紅腫、呼吸極度氣喘、四肢癱軟無力，甚至已陷入意識不清的昏迷狀態，生命垂危，若不立即施藥，隨時可能因呼吸道水腫窒息或心肺衰竭死亡。

面對與死神賽跑的關鍵幾分鐘，救護人員立即啟動緊急醫療機制，致電消防局指導醫師進行線上即時評估。在指導醫師透過電話口頭的嚴密指導與授權下，救護技術員隨即在現場，為蔡翁進行關鍵的特殊抗過敏及強心藥物注射，進行即時緩解處置，老翁在注射藥物後生命徵象逐漸趨於穩定，隨後被火速送往梧棲童綜合醫院進行急救。

梧棲童綜合醫院稍早表示，蔡姓老翁於上午8時54分送抵醫院。經由消防隊在第一時間的正確用藥，老翁到院時意識已恢復清楚，雖然仍向醫護人員表示有頭暈、全身無力等不適症狀，但生命跡象已穩定，目前正在急診室接受進一步治療與留院觀察中。

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